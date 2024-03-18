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«Наследство»: Чао, бамбино, сорри

«Наследство»: Чао, бамбино, сорри

На канале ТНТ начинается показ сериала «Наследство», отчасти продолжающего тему недавнего проекта канала «Бедные смеются, богатые плачут», только теперь отец семейства не выдумывает смертельную болезнь, чтобы собрать всех родственников, а использует более проверенную – финансовую – приманку, сразу же объявляя денежный конкурс на лучшего ребенка.

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