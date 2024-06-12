Владимир Путин провёл совещание с министром обороны и начальником Генштаба: президент выслушал доклад о ходе специальной военной операции, а также о планах по продолжению боевых действий.
Путину доложили о планах по продолжению боевых действий
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Через сколько дней этот план окажется на столе у Зели? Такие решения принимаются строго кулуарно, без официоза, ибо ВР Украины точно не дремлет. А при таком количестве мздоимцев в верхах ВС, найти желающего продать планы военных операций, всегда найдут.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии