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Русская весна

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Путину доложили о планах по продолжению боевых действий

Путину доложили о планах по продолжению боевых действий

Владимир Путин провёл совещание с министром обороны и начальником Генштаба: президент выслушал доклад о ходе специальной военной операции, а также о планах по продолжению боевых действий.

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Комментарии
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Константин Самарин
Через сколько дней этот план окажется на столе у Зели? Такие решения принимаются строго кулуарно, без официоза, ибо ВР Украины точно не дремлет. А при таком количестве мздоимцев в верхах ВС, найти желающего продать планы военных операций, всегда найдут.
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