Путину доложили о планах по продолжению боевых действий

Константин Самарин

Через сколько дней этот план окажется на столе у Зели? Такие решения принимаются строго кулуарно, без официоза, ибо ВР Украины точно не дремлет. А при таком количестве мздоимцев в верхах ВС, найти желающего продать планы военных операций, всегда найдут.