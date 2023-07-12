"ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, ПАПУ!": СЛОВА ЛУЧШИХ ИЗ НАС, ПРОИЗНЕСЁННЫЕ ЗА СЕКУНДУ ДО СМЕРТИ

Олег Шуньгин

А последние слова моего замполита роты Александра Демакова, которые он сказал нам по рации, перед тем как подорвал себя гранатой, когда его окружили "духи" и попытались взять в плен, были: "Прощайте, ребята, передайте привет моей матери".