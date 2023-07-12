Новости, события, факты

146 598 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оксана Боева
    Что это за паскуда? Гнать её из России без права на возвращениеПопуляризаторка К...
  • Леонтий Букштейн
    Бог мой, и это чмо с физиономией недоделанной школьницы, морочит людям голову, организуя русофобское сообщество, и гд...Популяризаторка К...
  • Андрей Тихонов
    Больше хохлов в европку..."Открыли врата в ...

"ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, ПАПУ!": СЛОВА ЛУЧШИХ ИЗ НАС, ПРОИЗНЕСЁННЫЕ ЗА СЕКУНДУ ДО СМЕРТИ

"ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, ПАПУ!": СЛОВА ЛУЧШИХ ИЗ НАС, ПРОИЗНЕСЁННЫЕ ЗА СЕКУНДУ ДО СМЕРТИ

ФОТО:OLEG KOPYOV/ SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Недавно Владимир Путин принимал в Кремле выпускников военных академий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Шуньгин
А последние слова моего замполита роты Александра Демакова, которые он сказал нам по рации, перед тем как подорвал себя гранатой, когда его окружили &quot;духи&quot; и попытались взять в плен, были: &quot;Прощайте, ребята, передайте привет моей матери&quot;.
Ответить
1 час.
Надежда Захарова
какие ребята ушли
Ответить
56 мин.
Елена Верия
Ответить
42 мин.

Картина дня

наверх