"ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, ПАПУ!": СЛОВА ЛУЧШИХ ИЗ НАС, ПРОИЗНЕСЁННЫЕ ЗА СЕКУНДУ ДО СМЕРТИ
ФОТО:OLEG KOPYOV/ SHUTTERSTOCK.COM
АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ
Недавно Владимир Путин принимал в Кремле выпускников военных академий.
Комментарии
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А последние слова моего замполита роты Александра Демакова, которые он сказал нам по рации, перед тем как подорвал себя гранатой, когда его окружили "духи" и попытались взять в плен, были: "Прощайте, ребята, передайте привет моей матери".
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