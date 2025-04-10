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Trump Is Still Waiting for Xi to Call

“A tariff reprieve from President Donald Trump sent global markets soaring on Wednesday, with the White House saying it’s been in touch with dozens of countries about striking deals, lining up calls and meetings in the coming weeks,” CNN reports.

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