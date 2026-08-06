«Терпение Путина лопнуло»: на Западе заявили, что РФ контролирует Черное море

Иринушка

Андрей Нск Яковлев На свете нет ужаснее напасти, чем идиот (шут), дорвавшийся до власти! (Л.Филатов)

Ну какая власть под охраной/конвоем бритишей ? Просто наемный исполнитель для использованию хохляндии в качестве пушечного мяса. Ну и вор, как без этого.