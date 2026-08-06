Политика как он...
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Политика как она есть

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«Терпение Путина лопнуло»: на Западе заявили, что РФ контролирует Черное море

«Терпение Путина лопнуло»: на Западе заявили, что РФ контролирует Черное море

Черное море теперь принадлежит России. Как сообщает «Царьград», об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Скотт Риттер, комментируя блокирование российскими войсками работу портов Одессы и Николаева.

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Комментарии
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Иринушка
Андрей Нск Яковлев
На свете нет ужаснее напасти,  чем идиот (шут), дорвавшийся до власти! (Л.Филатов)
Ну какая власть под охраной/конвоем бритишей ? Просто наемный исполнитель для использованию хохляндии в качестве пушечного мяса. Ну и вор, как без этого.
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1 м.
И
Иринушка
Кстати, а почему суда не топим, а обычно только повреждаем .....
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1 м.
Анатолий Зотов
Андрей Нск Яковлев
На свете нет ужаснее напасти,  чем идиот (шут), дорвавшийся до власти! (Л.Филатов)
Выдал цитату и вроде бы ты умный. Хороший ход.
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1 м.