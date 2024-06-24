Губернатор Тюменской области Моор от лица тюменцев выразил соболезнования близким основателя клуба «Дзержинец»

Губернатор тюменской области Александр Моор выразил от имени всех жителей региона соболезнования родным и близким почетного гражданина Тюмени и основателя клуба по работе с подростками «Дзержинец» Геннадия Нечаева.
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