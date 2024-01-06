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Роман Широков: «Бразильцы добавляют красок «Зениту». Для питерцев это важно. Культурная столица все-таки, творческие люди» 

Роман Широков: «Бразильцы добавляют красок «Зениту». Для питерцев это важно. Культурная столица все-таки, творческие люди» 

«Это и есть тот самый прагматизм. Они же хотят выигрывать. У них нет цели показывать сверхъяркий футбол, хотя в Питере это любят.

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