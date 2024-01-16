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salekhard.online

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В Салехарде продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов на выборы президента РФ

В Салехарде продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов на выборы президента РФ

По данным сайта Центризбиркома РФ на 149-ом заседании, его председатель Элла Памфилова заявила, что в избирательной кампании на данном этапе принимают участие 11 человек, 8 из которых выдвинуты политическими партиями, еще 3 – самовыдвиженцы.

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