В Салехарде продолжается сбор подписей в поддержку кандидатов на выборы президента РФ

По данным сайта Центризбиркома РФ на 149-ом заседании, его председатель Элла Памфилова заявила, что в избирательной кампании на данном этапе принимают участие 11 человек, 8 из которых выдвинуты политическими партиями, еще 3 – самовыдвиженцы.