Current Biology: муравьиная матка съедает больное потомство и перерабатывает полученную энергию

Муравьи — насекомые, которым свойствен ряд интересных для науки особенностей. Например, считается, что они стали социальными и научились общаться с помощью феромонов (ароматических соединений) больше 100 миллионов лет назад.
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