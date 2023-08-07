Ванилла SU

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Важное условие идеального макияжа — грамотный предварительный уход, отвечающий потребностям кожи. Какие же средства лучше всего подходят для подготовки к мейкапу?

Важное условие идеального макияжа — грамотный предварительный уход, отвечающий потребностям кожи. Какие же средства лучше всего подходят для подготовки к мейкапу?

﻿﻿В последние годы выбор косметики усложнился, а процесс работы с макияжем усложнился – просто нанести тональный крем и прокрасить ресницы тушью уже недостаточно.

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