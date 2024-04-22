Овечкин не сумел нанести ни одного броска по воротам в матче с "Рейнджерс"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз "Александр Овечкин нанес ноль ударов в створ ворот во время первого матча серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс".
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