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Стубб заявил, что Россия не станет нападать на страны НАТО

Стубб заявил, что Россия не станет нападать на страны НАТО

Опасения о нападении России на страны НАТО безосновательны, она не пойдет на эскалацию. Об этом президент Финляндии Александр Стубб сказал в интервью Bild .

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