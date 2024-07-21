Сенатор Джабаров рассказал, какой день стал «черным» для Зеленского

Американский лидер Джо Байден отказался от участия в новых президентских выборах. День, когда он сделал это заявление, стал черным для Украины и Европы, рассказал в беседе с РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
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