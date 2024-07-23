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На Землю надвигается магнитная буря. 24 июля ожидается возмущение класса G1

На Землю надвигается магнитная буря. 24 июля ожидается возмущение класса G1

Вероятность бури оценивается в 35%.В среду, 24 июля, на Землю обрушится магнитная буря класса G1. Об этом предупреждают ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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