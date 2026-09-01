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"Забота о ребёнке не терпит глаголов в прошедшем времени". Ольга Зуева ответила Даниле Козловскому, с которым судится из-за алиментов

"Забота о ребёнке не терпит глаголов в прошедшем времени". Ольга Зуева ответила Даниле Козловскому, с которым судится из-за алиментов

Экс-избранница Данилы Козловского отреагировала на публичное заявление актёра, в котором он опроверг её слова о том, что не платит алименты на их шестилетнюю дочь Оду Валентину, и подчеркнул, что активно участвует в жизни ребёнка.

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