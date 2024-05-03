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9 российских гребцов на байдарках и каноэ выступят на отборочном турнире к Олимпиаде

В список участников соревнований вошли Алексей Коровашков, Михаил Павлов, Захар Петров, Олеся Ромасенко, Иван Штыль, Светлана Черниговская, Анастасия Долгова, Виталий Ершов, Максим Спесивцев.

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