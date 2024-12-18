Россиян призвали просить повышения зарплаты

###abc-test="news_widget-list_inc021_page_core"###Россиянам стоит просить повышения зарплаты в среднем на 10%, считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
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