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«Олерон» не вывозит, дома к зиме готовы только наполовину, а «Водоканал» и ТГК-14 будут работать круглосуточно: Щеглова подвела итоги планёрки в мэрии

«Олерон» не вывозит, дома к зиме готовы только наполовину, а «Водоканал» и ТГК-14 будут работать круглосуточно: Щеглова подвела итоги планёрки в мэрии

Новая рабочая неделя в администрации Читы началась с планерного совещания. Мэр Инна Щеглова признала: региональный оператор «Олерон+» не вывозит мусор по нескольку дней, контейнерные площадки переполнены.

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