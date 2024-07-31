В третьей смене "Я-ПАТРИОТ" оздоровительного лагеря "Золотой колос" прошло мероприятие "Дружба народов".
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В третьей смене "Я-ПАТРИОТ" оздоровительного лагеря "Золотой колос" прошло мероприятие "Дружба народов".