Сегодня, 10 сентября, «Спартак» (Москва) сыграет против СКА (Санкт-Петербург) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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