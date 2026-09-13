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Голы Жедсона, Солари и Массалыги обеспечили "Спартаку" крупную победу над "Ростовом"

"Спартак" и "Ростов" сошлись в матче восьмого тура сезона РПЛ-2025/26 на "Лукойл Арене". Красно-белые выиграли 3:0, что подняло их на вторую строчку турнирной таблицы, сообщают в РПЛ 13 сентября 2026 года, в воскресенье.

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