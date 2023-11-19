Экс-премьер Азаров: с соревнований на Украину не вернулись 304 спортсмена

Украинские спортсмены перестали возвращаться на родину после участия в международных соревнованиях. Экс-премьер Украины Николай Азаров написал в Facebook*, что они таким образом пытаются избежать мобилизации.
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