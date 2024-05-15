NHK: в Японии стремительно распространяется смертельная болезнь

В Японии отмечают стремительный рост заболеваемости гемолитическим стрептококком, который может привести к летальному исходу, распространение связывают со снятием коронавирусных ограничений, сообщает телеканал NHK.
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