«ТКС Холдинг» планирует увеличить чистую прибыль за 2024 год на 30%

«ТКС Холдинг» (в него входит банк «Тинькофф», брокер «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф страхование», оператор сотовой связи «Тинькофф мобайл» и другие компании) планирует, что по итогам 2024 года группа нарастит чистую прибыль на более чем 30% к 2023 году без учета интеграции Росбанка, говорится в сообщении компании.