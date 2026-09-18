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FiNE NEWS

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Выборы под обстрелом: как Херсонщина и Сочи не сдались дронам и продолжили голосование

Сегодняшний день выборов запомнится не только высокой явкой, но и настоящим испытанием на прочность. Пока миллионы россиян шли к урнам, украинские беспилотники пытались внести хаос в процесс.

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