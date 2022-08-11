Новый ливень "ударит" по Приморью уже сегодня - точное время

Новый ливень "ударит" по Приморью уже сегодня - точное время

Жителям Приморья рассказали о новом ливне, который буквально в ближайшие часы придет в край. Как уточнили синоптики, стихия ударит в 19.

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