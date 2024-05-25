Петербургский мундеп заявляет о своей ненависти к России и поддерживает Украину. Как это понять?

Ситуацию, сложившуюся в Северной столице, иначе как парадоксальной не назовёшь. Депутат муниципального образования "Гавань" Ольга Фаттуш открыто заявляет в соцсетях о своей ненависти к России, всячески поддерживает Украину - и при этом прекрасно себя чувствует в роли "народной избранницы".