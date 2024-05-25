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Царьград

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Петербургский мундеп заявляет о своей ненависти к России и поддерживает Украину. Как это понять?

Петербургский мундеп заявляет о своей ненависти к России и поддерживает Украину. Как это понять?

Ситуацию, сложившуюся в Северной столице, иначе как парадоксальной не назовёшь. Депутат муниципального образования "Гавань" Ольга Фаттуш открыто заявляет в соцсетях о своей ненависти к России, всячески поддерживает Украину - и при этом прекрасно себя чувствует в роли "народной избранницы".

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Чё о ней писать везде и зачем! Посадить и потом расстрелять. Идёт война и это не обсуждается.
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13 час.
ВК
Вад Кук
Каков Губер такие и депутаты
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10 час.
НН
Надежда Никитина
Точно.
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9 час.

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