Президент Украины Владимир Зеленский вероятно потеряет все из-за наркотиков. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил американский блогер Джейкоб Ченсли, известный участием в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году в костюме шамана.