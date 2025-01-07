Президент Украины Владимир Зеленский вероятно потеряет все из-за наркотиков. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил американский блогер Джейкоб Ченсли, известный участием в штурме Капитолия в Вашингтоне в 2021 году в костюме шамана.
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