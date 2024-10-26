Во все времена люди относились к кладбищам с мистическим трепетом. Особенно это касалось вскрытия могил.
Тайны старых погостов
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Александр Николаевич
В наши дни кладбища продолжают хранить множество мистических тайн и загадок, главной из которых является великая тайна смерти.
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16 час.
М
ММ
Ученые не исследуют, попы верят во что попало, народ что видит, то и говорит. Идет женщина по кладбищу вечером, навстречу мужичок. Она его спрашивает:"А Вы здесь ходите, не боитесь покойников?" Мужичок отвечает:"А что нас бояться?"
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9 час.
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