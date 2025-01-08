Искуcственный отбор: москвич лишился соцквартиры, уехав в командировку

Москвич лишился квартиры по договору соцнайма, когда уехал в длительную командировку. Решение было принято по иску столичного департамента городского имущества, а разбирательство заняло всего день, выяснили «Известия».
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