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Искуcственный отбор: москвич лишился соцквартиры, уехав в командировку

Искуcственный отбор: москвич лишился соцквартиры, уехав в командировку

Москвич лишился квартиры по договору соцнайма, когда уехал в длительную командировку. Решение было принято по иску столичного департамента городского имущества, а разбирательство заняло всего день, выяснили «Известия».

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