Аргентинцы нашли «шпаргалку» Пикфорда с подсказками по пенальти после победы над Англией

Футболисты сборной Аргентины после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026 обнаружили бутылку с водой вратаря Джордана Пикфорда с инструкциями по пенальтистам на случай возможной серии пенальти.
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