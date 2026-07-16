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Аргентинцы нашли «шпаргалку» Пикфорда с подсказками по пенальти после победы над Англией

Аргентинцы нашли «шпаргалку» Пикфорда с подсказками по пенальти после победы над Англией

Футболисты сборной Аргентины после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026 обнаружили бутылку с водой вратаря Джордана Пикфорда с инструкциями по пенальтистам на случай возможной серии пенальти.

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