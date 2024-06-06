Собянин: Формирование МСД за пределами МКАД завершится к концу 2024 года

Новый участок завершит формирование МСД на юге Москвы Продолжается строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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