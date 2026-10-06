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Медведев — об Овечкине: «Хочется верить, что Александр вернется в «Динамо» и наведет шороху в КХЛ»

Медведев — об Овечкине: «Хочется верить, что Александр вернется в «Динамо» и наведет шороху в КХЛ»

Советник председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев отреагировал на заявление нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина об уходе из команды после окончания сезона-2026/27.

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