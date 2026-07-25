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«Рома» отказалась от покупки игрока «Зенита» Энрике

«Рома» отказалась от покупки игрока «Зенита» Энрике

«Рома» приняла решение отказаться от покупки футболиста «Зенита» Луиса Энрике. Как сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети Х, итальянский клуб пребывает в поиске укрепления атакующего звена, но отказался от покупки вингера, поскольку он не вписывается в проект.

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