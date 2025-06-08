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NatNanotech: произведены синтетические аптамеры, точно связывающие вирусы

NatNanotech: произведены синтетические аптамеры, точно связывающие вирусы

Швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны совершили прорыв в биомедицине, разработав новую технологию создания аптамеров — синтетических молекул ДНК и РНК, способных точно распознавать вирусы.

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