Стартап привлёк $36 млн на расширение ИИ-системы защиты электронной почты

AegisAI направит средства на развитие автономных агентов и запуск платформы VanguardСтартап AegisAI привлёк $36 млн в рамках раунда A для развития платформы защиты электронной почты на основе искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии