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Стартап привлёк $36 млн на расширение ИИ-системы защиты электронной почты

Стартап привлёк $36 млн на расширение ИИ-системы защиты электронной почты

AegisAI направит средства на развитие автономных агентов и запуск платформы VanguardСтартап AegisAI привлёк $36 млн в рамках раунда A для развития платформы защиты электронной почты на основе искусственного интеллекта.

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