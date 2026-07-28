Федеральный проект «Цифровая Россия» подвел промежуточные итоги поддержки ИТ и обозначил переход к экосистемной модели

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. В Москве состоялось заседание круглого стола в рамках федерального партийного проекта «Цифровая Россия», посвященное трансформации системы поддержки отечественного ИТ-сектора.
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