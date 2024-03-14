🎨 На реставрацию картинной галереи имени Айвазовского потратили 870 млн рублей В Феодосии после капитального ремонта открыли картинную галерею Айвазовского.
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🎨 На реставрацию картинной галереи имени Айвазовского потратили 870 млн рублей В Феодосии после капитального ремонта открыли картинную галерею Айвазовского.