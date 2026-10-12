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Утро после вечеринки: 12 фото, которые вернут вас в реальность

Утро после вечеринки: 12 фото, которые вернут вас в реальность

Хорошая вечеринка запоминается не столько музыкой и танцами, сколько состоянием на следующее утро. И главный показатель — если к рассвету запасы воды в доме иссякли полностью, включая стратегические резервы из чайника и утюга, значит, праздник удался.

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