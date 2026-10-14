Русский язык не сдаём: ТОР освобождают от тестов для мигрантов

МВД опубликовало законопроект: иностранцев, работающих у резидентов территорий опережающего развития, освободят от экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства.
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