Зачем на пульте столько кнопок, хотя большинством из них мы не пользуемся

Секрет не меняющегося дизайна пультов - это вовсе не секрет. /Фото: heyosmart.com Большинство из гаджетов, которыми мы постоянно пользуемся, развивались в направлении упрощения интерфейса и внешнего вида - достаточно сравнить количество клавиш на старом кнопочном телефоне и современных смартфонах.
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