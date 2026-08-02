Зачем на пульте столько кнопок, хотя большинством из них мы не пользуемся

С нами не соскучишься!

Секрет не меняющегося дизайна пультов - это вовсе не секрет. /Фото: heyosmart.com Большинство из гаджетов, которыми мы постоянно пользуемся, развивались в направлении упрощения интерфейса и внешнего вида - достаточно сравнить количество клавиш на старом кнопочном телефоне и современных смартфонах.