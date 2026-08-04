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В Израиле тюрьмы хотят охранять с помощью крокодилов

Израильский министр по защите окружающей среды Идит Сильман поручила Управлению природы и парков страны ускорить выработку условий содержания крокодилов вокруг тюрем с террористами, несмотря на запрет Иерусалимского окружного суда.

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