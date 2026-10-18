Минфин Карелии подвел итоги управления госдолгом за 9 месяцев текущего года. С 1 января его абсолютный объем снижен на 19 %, коммерческие заимствования сокращены на 75 %.
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