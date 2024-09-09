Спешите парить в Облаках: в парке Галицкого открыли части двух зон в новой локации

Частично для посещения уже открыты локации «Юность» и «Детство» Сначала пройдёмся по зоне «Детство» * У нее есть центральная входная зона и дополнительная входная/выходная зона * Там установлено несколько великолепных композиций с арт-объектами * Центральной зоной этой локации считается площадь с одноименным названием * Там же есть кафе «Карусель» * Планируется открыть ещё одно кафе, название пока неизвестно Теперь о зоне «Юность».