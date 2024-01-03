Всего 3 простых ингредиента и минимум времени. Делаем закуску на компанию без хлопот

Если взять 200 граммов теста и добавить к нему равное количество картофельного пюре и такое же количество масла, то через 20 минут получатся изумительные закусочные палочки, способные заменить любую выпечку и хлеб.
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