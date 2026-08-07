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Зрители РЕН ТВ помогли собрать деньги на лечение маленького Максима

Зрители РЕН ТВ помогли собрать деньги на лечение маленького Максима

worldvita.ru Сегодня мы говорим спасибо зрителям РЕН ТВ, благодаря вашему неравнодушию нам вместе удалось собрать необходимую сумму на лечение еще одного ребенка – 12-летнего Максима Санкина из Нижегородской области с тяжелым генетическим заболеванием.

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