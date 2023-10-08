Литература: Что такое автоэпитафия, и что писали поэты по поводу своего ухода в лучший мир

Вполне объяснимо, как и почему возник жанр литературной эпитафии: в стихотворении, посвященном ушедшему близкому, таким образом можно было выразить и свое отношение к умершему, и сожаление или даже отчаяние по поводу его кончины.
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