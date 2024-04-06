Критик Бабичев: новой музой Игоря Крутого стал Димаш Кудайберген

Певец Димаш Кудайберген успешно сотрудничал с композитором Игорем Крутым и стал для музой. Это было выгодное партнерство для обеих сторон, так как продюсер смог раскрыться как автор классических композиций, сообщил NEWS.
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