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Добрый Мир

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Много вопросов в истории с генералом Татьяной Шевцовой

Много вопросов в истории с генералом Татьяной Шевцовой

Вчера 16K прочитали Ах, какая же занимательная история разворачивается вокруг нашей доблестной генеральши Татьяны Шевцовой! Эта дама, видимо, решила, что ей мало было скромных 12 миллионов рублей в год (согласно официальным декларациям за 2018г), и решила подзаработать на стороне.

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