Много вопросов в истории с генералом Татьяной Шевцовой

Вчера 16K прочитали Ах, какая же занимательная история разворачивается вокруг нашей доблестной генеральши Татьяны Шевцовой! Эта дама, видимо, решила, что ей мало было скромных 12 миллионов рублей в год (согласно официальным декларациям за 2018г), и решила подзаработать на стороне.