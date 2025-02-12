Проход американских кораблей через Тайваньский пролив находился под наблюдением китайских военных

Пекин, 12 февраля /Синьхуа/ -- Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ организовала силы для отслеживания и мониторинга двух американских кораблей на протяжении всего их прохождения через Тайваньский пролив в период с понедельника по среду, заявил в среду официальный представитель данной зоны боевого командования Ли Си.